ASSE : le coaching de Dupraz et la mentalité des Verts salués

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Dans sa chronique hebdomadaire, Didier Roustan est revenu sur la renversante victoire de l'AS Saint-Etienne sur Montpellier (3-1) samedi après-midi. Menés dès le début de la partie, les Verts ont trouvé les ressources mentales pour inscrire trois buts dans les dix dernières minutes et enchaîner ainsi une deuxième victoire en championnat. Roustan y voit le résultat d'un coaching gagnant et d'un mental de fer chez les Verts.

"Saint-Étienne joue bien, Saint-Étienne domine, Saint-Étienne frappe au but. Mais à l'arrivée, c'est dans le money-time qu'ils vont faire la différence. Toujours ce mental, cette solidarité et Nordin sur le deuxième but c'est magnifique. On est dans les dernières minutes et dans la toute fin, on a encore Nordin, toujours sur le côté gauche, sur les trois buts cela part du côté gauche pour terminer sur la droite et cette fois c'est Khazri pour le 3-1. Gros coaching gagnant de Pascal Dupraz : Nordin entre à la 58ème, à la 70ème c'est Hamouma, à la 77ème c'est Aouchiche. Justement on va retrouver Aouchiche et Hamouma parce que le geste Vert, c'est le but d'Hamouma."

