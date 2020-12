ASSE : le conflit Puel - Ruffier a fait une victime collatérale

C'est rare parce qu'il est habituellement un bon client mais Jean-Louis Gasset a déçu, ce mardi devant les médias. Il y a deux semaines, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux avait promis qu'il parlerait de son passage à l'AS Saint-Etienne, sous entendant qu'il ferait des révélations, quand viendrait l'heure de l'affronter les Girondins de Bordeaux. Ce moment est venu mais le technicien n'a rien dit. Enfin si… Il a fait une petite révélation concernant Fabrice Grange.

"Il ne se voyait peut-être pas continuer à cet endroit"

"À Saint-Étienne, j'ai vécu une aventure humaine. J’ai connu Fabrice Grange pendant 18 mois et à partir du moment où Stéphane Ruffier n’était plus le titulaire, lui ne se voyait peut-être pas continuer à cet endroit. À partir du moment où il était libre, je lui ai demandé s’il voulait venir avec moi. Et il est venu.”

C'est donc la décision de Claude Puel de rétrograder Stéphane Ruffier sur le banc qui a conduit Fabrice Grange à quitter les Verts. L'entraîneur des gardiens était effectivement beaucoup plus proche du Basque que de son successeur dans le costume de numéro un, Jessy Moulin.