ASSE : le départ de Stéphane Ruffier laisse encore un goût amer chez les Verts

Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le mercato des Verts

Début janvier, le conflit entre Claude Puel et Stéphane Ruffier a abouti à une issue inévitable du côté de l'ASSE. Mis à l'écart depuis de longs mois, l'emblématique portier des Verts a finalement été licencié pour « faute grave » à six mois de la fin de son contrat. A 34 ans et déçu par l'attitude du club à son égard, le Bayonnais a mis un terme à sa carrière.

« Cet histoire, c'est un vrai gâchis »

Revenu à l'Aviron Bayonnais, le club de son enfance, Stéphane Ruffier s'est orienté vers une carrière de dirigeant. Désireux de lancer une académie de gardiens, l'ex-dernier rempart de l'ASSE l'a fait dans son pays basque natal. « On sent quand même que sa rupture avec l'ASSE est douloureuse. Il a une immense envie de transmettre aux jeunes gardiens du club. Même s'il n'est pas très expansif, il est sincère dans sa démarche », explique son président Jean-Pierre Mainard dans les colonnes du Parisien / Aujourd'hui en France.

Si le divorce s'est fait sans états d'âmes pour Claude Puel (pour qui il était temps que la situation anormale prenne fin), d'autres décideurs stéphanois n'ont pas vécu l'épisode de la même façon. Toujours dans le quotidien, et sous couvert de l'anonymat, un membre de l'ASSE a fait cette confidence : « Il fallait tellement peu de choses de la part de Stéphane pour que tout s'arrange. Puel ne le détestait pas, contrairement à ce qu'il s'est mis dans le crâne. Cette histoire, c'est un vrai gâchis ».