ASSE : le derby, la course au maintien, sa prise de risque... Bernardoni se lâche avant l'OL

Sur son impatience de jouer le derby

« Mon super pote Lucas Tousart, avec qui j'étais en équipe de France des moins de 17 ans aux Espoirs, nous disait qu'un derby, c'est à vivre. Il venait d'en disputer un à Geoffroy-Guichard et il nous racontait que cela avait été incroyable, que l'ambiance te transcende ».

Sur l'importance de ce match pour se relancer

« Ce derby peut être un super tremplin pour lancer la machine. Je suis persuadé qu'une mécanique est en train de se lancer. Quand je suis arrivé, je n'ai pas vu des mecs abattus mais des mecs qui bossent et s'arrachent toute la semaine à l'entraînement. Entraîneurs, anciens ou nouveaux joueurs, personne ne triche. L'autre chose, c'est qu'il reste 18 matches. C'est beaucoup. J'ai vécu le maintien avec Nîmes. On ne comptait également que 12 points à la trêve. Je sais que tout est possible et que ça peut aller très vite. J'y crois à 2 000 % ».

Sur son changement de dimension chez les Verts

« Bien que dernier, tu sens que tu arrives dans un grand club, qui a un vécu, un lieu luxueux où tu es chouchouté. C'est génial. Tu ne peux pas rêver mieux pour te préparer. On doit savoir en profiter et cela doit nous motiver encore plus pour le sauver. C'est inconcevable que ce club top niveau tombe en Ligue 2 ».

Plus à perdre qu'à gagner dans son challenge vert

« N'avais-je pas plus à perdre en restant six mois sans jouer à Angers ? J'aime les challenges et celui-là ne me fait pas peur. Je suis monté dans un bateau qui tangue. Mais une fois dessus, je ne saute pas. S'il coule, je coulerai avec. Mais il ne coulera pas ».