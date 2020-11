ASSE : Le derby, le projet de Puel... Les supporters font part de leur grande inquiétude

« Le groupe est faible mais Puel a-t-il utilisé les joueurs à disposition ? A flinguer tout le monde est-ce qu'il ne s'est pas mis une partie des joueurs à dos ? J'aime bien Puel on connait sa capacite à former les jeunes mais je ne le dédouane pas de tout. Il est psychorigide et a un moment il doit comme tout le monde évoluer. »

Edberg60

« Puel devient match apres match le coach avec le plus mauvais ratio points/match mais à ce qu'il parait il est notre caution contre la descente... »

Benish

«Cela fait 2 matchs qu'on cadre pas un tir, faut se rendre à l évidence, on est nuls. Et on a joué Metz et Montpellier, pas des cracks du tout. Après Puel change la moitié de l'équipe, l'organisation à chaque match, difficile d'avoir des repères et des automatismes... Avec la somme de blessés actuels il ne peut pas faire de miracles, mais selon moi il devrait se tenir à un schéma simple. Et arrêter de mettre des truffes. »

Vertdelyon

« Ok Puel va développer certains jeunes mais surement pas ceux qui sont dans le groupe en ce moment.

Vertdeplaisir

« Sur les 5 derniers matchs on marque 1 seul but suite à une erreur de Benitez... Quand dans le même temps sur chaque attaque de l’adversaire on est en danger il est difficile d'espérer quoi que ce soit ! Cela fait un an que Puel est là et on est au moins point que l'an dernier ou presque... c'est effrayant. »

Vert 974

« Vous voulez tous virer Puel car il est responsable de tout ça, du recrutement passé, des joueurs inutiles, des finances du club, du fameux investisseur qui n'est jamais venu ? Non mais c'est une blague ! Il a hérité d'une situation catastrophique à tous les niveaux : des joueurs hors de forme, des joueurs qui n'en font qu'à leur tête, un effectif pléthorique, une enveloppe recrutement nulle, obligé de vendre Fofana, de donner M'Vila... Je veux bien que ce ne soit pas un saint mais un coup de balai était nécessaire. Honte à nos présidents qui nous ont mis dans cette situation !»

BNX

« On voulait voir les bons jeunes... Ah merde, on ne les a plus ! On joue avec une partie de l'équipe descendue en National 3, et on voudrait se maintenir en Ligue 1 ? Kolo, Aouchiche, Khazri, Hamouma, Bouanga et Neyou sont à près les seuls qui ne seraient pas systématiquement remplaçants dans les autres équipes de L1, sans pour autant être titulaires à tous les coups. Les autres, normalement, ils ne devraient pus jouer avec le confinement vu que les championnats amateurs sont arrêtés. »

Bibifricotin

« Même Diony est foutu de nous foutre un triplé avec cette défense. »

Chlap

« Le derby va être une boucherie. Nous sommes le Toulouse de la saison passée. Même pas le niveau L2. Puel ne tient aucun compte des remarques de tous les observateurs du football et continue de se passer d'un joueur comme Boudebouz. C'est honteux ! Montpellier avec ses 6 titulaires absents joue un petit match d'entraînement mais le niveau est déjà trop élevé pour nous. »

Alexsio

« Analyse très juste du commentateur à la fin du match contre Montpellier : St-Etienne est en plein naufrage ! »

Caribou 42

« A Lyon il faut se préparer à une défaite historique... A moins de devenir subitement bon et de retrouver un sacré paquet de qualités, on va couler en Ligue 2. »

Nounoursvert



« On peut déclarer forfait pour le derby c’est la meilleure solution pour notre goal-average et notre honneur. »

Cyril 1980