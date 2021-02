ASSE : le dernier coup de cœur de Puel déjà aux oubliettes ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Alors que le club lui a fait signer un contrat professionnel de trois ans cet hiver, Baptiste Gabard n'était même pas dans le groupe des 21 joueurs qui se sont déplacés en Coupe de France à Sochaux (0-1) jeudi dernier, malgré de nombreuses absences. Le milieu défensif n'est plus apparu depuis sa mi-temps catastrophique contre Lyon (0-5). Il était capitaine samedi des réservistes stéphanois, vainqueurs en amical de leurs homologues de l'OM (2-0).

Le jeune Gabard a vite été sorti du groupe

Un retour dans le groupe semble assez improbable à l'heure actuelle pour l'ancien vainqueur de la Gambardella. Car sans lui, l'équipe reste sur 3 victoires et 1 nul. Et parce qu'à son poste, tout le monde est opérationnel et donne satisfaction, de Lucas Gourna à Aimen Moueffek en passant par Mahdi Camara, Yvan Neyou et Zaydou Youssouf, à son avantage lors de ses deux dernières apparitions. Souhaitons à Gabard de ne pas connaitre la même trajectoire qu'Edmilson, passé pro chez les Verts il y a un an, et qui n'a fait aucune apparition en équipe première depuis fin 2019 !