ASSE : le dernier espoir des Verts de retour face au Stade de Reims ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

L’ASSE devait savoir à Nice et elle a su : il lui faudra sans doute remporter ses deux derniers matches de la saison à domicile samedi contre le Stade de Reims (21h) et à Nantes sept jours plus tard à la même heure pour espérer se maintenir en Ligue 1. Pour l’heure, la sinistrose a pu accompagner les Verts après leur nouvelle déconvenue à l’Allianz Riviera, où ils ont encore pourtant mené de deux buts avant de s’écrouler en seconde période (2-4).

« Il y a un match capital et conquérant, devant Reims, samedi, a positivé le coach de l’ASSE en conférence de presse. Mathématiquement, c’est encore possible d’éviter les barrages. On a 50 % de chances de se maintenir. C’était le cas à la trêve. Cela l’est encore aujourd’hui. » Pour amener de l’eau au moulin de Dupraz, une bonne nouvelle se dégage aujourd’hui : le retour de Falaye Sacko !

Si rien ne peut encore être gravé dans le marbre concernant le défenseur stéphanois (27 ans), Sainté Inside fait savoir que celui-ci « est prévu face à Reims », ce qui serait la meilleure nouvelle possible en vue du maintien. Sans lui, les Verts ont en effet encaissé 22 buts en 8 matchs (2.75 buts encaissés par match) pour un bilan de 5 défaites, 2 nuls et une victoire.

8 matchs de l’#ASSE sans Falaye Sacko :



⚪️ Troyes (1-1)

🔴 Marseille (2-4)

🔴 à Lorient (6-2)

🟢 Brest (2-1)

⚪️ à Bordeaux (2-2)

🔴 Monaco (1-4)

🔴 à Rennes (2-0)

🔴 à Nice (4-2)



22 buts en 8 matchs. 2.75 buts encaissés par match.



Son retour est prévu face à Reims. pic.twitter.com/GzrbdlKy0O — Sainté Inside (@SainteInside) May 12, 2022

Pour résumer Sérieusement blessé au mois de mars contre l’ESTAC, Falaye Sacko (27 ans) aurait de grandes chances de faire son retour contre le Stade de Reims samedi à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 37e journée de Ligue 1 (21h).

Bastien Aubert

Rédacteur