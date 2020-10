ASSE : Le discours cash de Puel sur le Mercato et les finances des Verts

Claude Puel était attendu ce jour. Pour une conférence de presse que vous avez pu suivre en direct sur notre site. Il y a été question de Mercato et de finances. Voici ce qu'il faut en retenir.

"Nous n'avons pas plus de moyens avec la vente de Fofana. Mais j'avais connaissance, lors de mon arrivée, de la politique menée sur les dernières saisons. On a donc défini un nouveau projet pour réduire la masse salariale et les pertes que le club pouvait avoir. Pour revenir sur Fofana, je vous confirme que je ne voulais pas qu'il parte. Je considérais qu’il n’était pas prêt et qu’on avait pas les moyens de le remplacer. La question était de savoir s’il fallait garder Wesley Fofana ou mettre en danger le club et ses salariés. Il n’y avait donc pas de débat. Je n'en veux pas à Wesley, car si il n’y avait pas eu ces données économiques, il serait toujours avec nous. Même avec cette offre de Leicester. Pour le reste, des choses peuvent toujours se précipiter dans les derniers jours du mercato mais pas concernant des éléments que je juge indispensables. Pour les arrivées, si on prend un joueur, c’est qu’il va apporter quelque chose. On ne veut pas juste un élément de plus dans l’effectif. Mais que les choses soient claires, moi je crois en ces jeunes joueurs. Ils vont avoir le soutien de leurs supporters."