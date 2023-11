ASSE : le discours musclé d'un Stéphanois en colère

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L'ASSE est donc retombée bien bas. Avec un troisième revers consécutif en championnat, hier à domicile face à Pau. Alors que les Verts avaient ouvert le score (Charbonnier) et qu'ils menaient à la pause, ils ont arrêté de jouer et ont offert un pitoyable spectacle à leurs supporters. Résultat, Pau est logiquement revenu et s'est même imposé.

Une mi-temps sur deux

En zone mixte, au micro d'evect, le milieu de terrain Florian Tardieu a partagé sa frustration. Avec un discours autrement plus musclé que celui de son entraîneur, Laurent Batlles.

"En vrai, je n'ai même pas les mots. Je m'arrête par politesse, mais je n'ai même pas les mots. Il y a beaucoup de déception, c'est une soirée à oublier, encore une fois. En deuxième mi-temps, on n'a pas mis les ingrédients pour marquer ce deuxième but qui nous aurait permis de se mettre à l'abri. Il a manqué encore un peu de tout. On a été inoffensifs en deuxième mi-temps et ça il va falloir le travailler parce que jouer une mi-temps sur deux dans ce championnat ce n'est pas possible.

Il va vite falloir regagner. C'est bien, on a fait une victoire en Coupe de France mais on sait que le plus important c'est le championnat, surtout à domicile. On l'avait déjà dit et je me répète mais dans le Chaudron, il faut qu'on prenne un maximum de points et encore une fois il y a une défaite ce soir. Il va falloir en parler entre-nous et aux entrainements mettre plus de rigueur, d'envie et de niaque parce que ça passera par là. On a des qualités, on arrive à faire de bonnes choses mais ce n'est pas possible de jouer une mi-temps sur deux."

