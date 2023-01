ASSE : le duo Charbonnier-Krasso fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

« Contre Caen, je pense avoir été, comme beaucoup de supporters, surpris de la décision de laisser l'actuel meilleur buteur de Ligue 2 (8 réalisations) sur le banc de touche. Même s'il est beaucoup moins efficace depuis cet été, Jean-Philippe Krasso reste la dernière caution technique de l'attaque des Verts. Comment peut-on songer à se passer d'un joueur de ce niveau quand bien même le Mercato peut le perturber ?

Pour moi, il n'y a absolument pas de choix à faire entre Gaëtan Charbonnier (80 buts en Ligue 2 depuis le début de sa carrière quand même!) et Jean-Philippe Krasso. Les deux doivent jouer ensembles et sont totalement compatibles par leurs caractéristiques. Là où « Charbo » doit être le point d'ancrage et le joueur de déviation, « Jipé » a la qualité technique pour tourner autour de lui et être sur les seconds ballons. Leur compatibilité dans un 4-4-2 me paraît évidente et elle doit être visible dès le prochain match contre Laval.

Bien sûr, le grand perdant de cette association est Ibrahima Wadji, contraint à jouer les jokers dans cette configuration. Contrairement à Laurent Hess, je ne pense pas qu'il soit productif d'empiler les attaquants pour marquer des buts et le Sénégalais, de par sa vitesse, a justement tout ce qu'il faut pour jouer les jokers de luxe quand les défenses sont fatiguées. Soit à la place d'un Krasso, soit à celle d'un Charbonnier. Quoi qu'il en soit, il est toujours mieux de se retrouver avec une telle abondance de richesse de profils offensifs plutôt que d'évoluer avec des Charles Abi devant... »

Alexandre CORBOZ





Oui, et avec pourquoi pas avec Wadji

« Comme Alexandre, je ne comprendrais pas pourquoi Batlles n'associerait pas Charbonnier et Krasso. Ce sont deux titulaires en puissance, deux gros atouts pour l'ASSE, et sans doute ses deux meilleurs joueurs. Il faudrait laisser Krasso sur le banc maintenant que Charbonnier est là, parce qu'il est en fin de contrat ou pour je ne sais quelle autre raison ? A mon sens, ce serait stupide. Si Krasso décide de rester jusqu'à la fin de la saison, il faut en profiter. L'ASSE compte trois attaquants axiaux si on ajoute Wadji, mais le Sénégalais peut se décaler sur un côté. Avec sa vitesse, il pourrait profiter des déviations de Charbonnier et Krasso, tous les deux bons de la tête et costauds physiquement. Je milite pour que les trois joueurs soient associés, soit dans un 4-3-3 avec Krasso et Wadji qui tournent autour de Charbonnier, soit dans un 4-4-2 avec Krasso un cran plus bas, en soutien de Charbonnier et Wadji. Et je milite pour un jeu plus direct. C'est comme ça que les Verts ont égalisé contre Caen. Qu'ils aillent un peu plus au charbon, qu'ils arrêtent de jouer à la baballe. A Sainté, on veut des guerriers !»

Laurent HESS