ASSE : le duo Krasso-Wadji régale Dylan Chambost

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Auteur d'un bon début de saison, Dylan Chambost a encore réussi son match le week-end dernier lors d'ASSE-Bordeaux (2-0). En soutien du duo Krasso-Wadji, le milieu de terrain a évolué en n°10 dans le 3-5-2 mis en place par Laurent Batlles. « C'est vraiment un rôle que j'apprécie, a-t-il confié après la rencontre. Le coach nous a demandé de rester proches tous les trois. En plus, Jean-Philippe (Krasso) et Ibrahima (Wadji) ont deux profils différents. Ils sont complémentaires. Ça s'est bien passé. On a mis deux jolis buts. »

Et Ibrahima Wadji a fait bonne impression pour ses débuts... « Il a bien fini sur son but. C'est bon pour sa confiance. Et il donne tout sur le terrain. Il s'arrache », s'est ré joui Chambost.