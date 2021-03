ASSE : le FC Nantes, nouveau sauveur inattendu de Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Le FC Nantes devra bien lutter jusqu’au bout pour le maintien. Englués en fond de grille, les Canaris devaient s’imposer mercredi à domicile contre le Stade de Reims et avaient mis les ingrédients pour avant de reculer et de s’incliner en fin de match sur un but cruel de Yunis Abdelhamid (1-2). Antoine Kombouaré, invaincu depuis son arrivée sur le banc du FC Nantes (une victoire, deux nuls), sait que ce revers pourrait avoir fait mal à son vestiaire.

D’un autre côté, ce résultat fait les affaires de l’ASSE. Si les détracteurs de Claude Puel se sont de plus en nombreux, ils ne pourront pas lui reprocher son manque de régularité. Après 28 journées, les Verts totalisent exactement le même nombre de points (30) à ce moment de la saison !

Après le Covid, le FCN en sauveur de l'ASSE ?

Mieux, ils ont marqué autant de buts et en ont encaissé trois de moins par rapport au précédent exercice. En 2020-2021, l’arrêt du championnat avait permis à l’ASSE de se maintenir à ce stade de la saison. Ce coup-ci, c’est bel et bien le FC Nantes qui pourrait agir comme sauveur inattendu des Verts.