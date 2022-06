ASSE : le futur propriétaire des Verts sur un énorme coup

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Pas encore fait, mais la rumeur enfle. Et il se pourrait bien que l'Américain David Blitzer soit le prochain patron de l'ASSE, en rachetant les parts des deux actionnaires actuels, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. A ce jour, et en marge de sa fortune personnelle, conséquente, Blitzer occupe une place importante dans le sport et dans le football en particulier.

Avec son associé Josh Harris, et leur compagnie, Harris Blitzer Sports & Entertainment, les deux hommes détiennent des parts dans Crystal Palace, le club anglais, au FC Augsburg (Allemagne), à Alcorcon (Espagne), en Belgique (Waasland-Beveren) et au Portugal (Estoril Praia). Outre-Atlantique, on retrouve également les deux compères au sein du club de Salt Lake City, en MLS, dans le basket, avec les 76ers de Philadelphie et dans le hockey avec les New Jersey Devils.

Visiblement, l'acquisition des Verts ne serait en rien un frein pour Blitzer dans sa volonté de se répandre. Selon la presse américaine, au cours des dernières heures, Blitzer et son associé sont en passe d'acheter le club de football américain de Denver, les Broncos. Un énorme achat qui pourrait conduire Blitzer à vendre sa participation chez les Sixers et au sein du club de hockey. Reste à savoir si le rachat des Verts est pour lui une opération déjà bouclée...

