ASSE : le futur repreneur a assisté au match contre le PSG, la négociation bien avancée !

Une énorme rebondissement dans l'épineux dossier de la vente de l'ASSE vient de se produire ce dimanche. Le journaliste de L'Equipe Bernard Lyons révèle en effet que parmi les spectateurs du match contre le PSG (1-3) cet après-midi à Geoffroy-Guichard figurait l'ancien défenseur du Real Madrid Michel Salgado. Celui-ci n'était pas venu assister à la première titularisation de Sergio Ramos mais il était là pour accompagner le milliardaire russe Roman Dubov, lui aussi présent et qui pourrait devenir le prochain propriétaire des Verts !

Dubov est le patron de la société de capital risques Total Sports Investments, qui investi dans de nombreux sports. Et qui a notamment contribué à couler Portsmouth en 2011. TSI aurait envoyé une lettre d'intention à KPMG dans laquelle le groupe s'engage à verser 100 M€ pour racheter les parts des présidents et investir dans le club. Lyons explique qu'après la partie, Michel Salgado, conseiller sportif de TSI, et les autres dirigeants sont allés visiter l'Etrat. Et que le sourire de Roland Romeyer, malgré la défaite, laissait augurer une fin heureuse et rapide concernant cette vente qui traîne depuis sept mois.

