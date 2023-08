ASSE : le gardien de Grenoble révèle comme il a arrêté le pénalty de Charbonnier

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les supporters de l'AS Saint-Etienne ont vécu un cauchemar hier après-midi pour les débuts de leur équipe en championnat. Malgré une domination globale, les Verts se sont inclinés sur un but à la dernière minute face à Grenoble (0-1), après avoir manqué un pénalty par Lionel Charbonnier et s'être vu refuser un but par l'assistance vidéo pour un hors-jeu pas évident. Après la partie, le gardien isérois, Brice Maubleu, a expliqué au micro de BeIN comment il avait eu l'idée de partir sur sa droite sur la tentative de Charbonnier.

"Je me suis dit qu'il n'allait peut-être pas tenter de tirer au milieu"

"C'est un choix au dernier moment. Je l'ai vu arriver sur le ballon et c'était soit je reste au milieu, soit je pars à droite. Après, il revenait d'une longue blessure, je me suis dit qu'il n'allait peut-être pas tenter de tirer au milieu. Voilà, ça a payé. La réussite est là parce que deux minutes après, l'ASSE marque un but refusé. Il ne pouvait rien nous arriver et en plus, nous, derrière, on marque."

