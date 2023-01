ASSE : le grand perdant de la victoire contre Laval est identifié !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Abdoulaye Bakayoko n'avait pas été à la noce lors du match nul entre l'ASSE et Caen (1-1) dans un rôle de latéral droit. Pas vraiment son meilleur poste. C'est lui qui avait provoqué le penalty normand en début de rencontre. Et comme on pouvait s'y attendre, Laurent Batlles a tranché : Bakayoko n'était même pas dans le groupe lors de la réception de Laval (1-0) ce mardi.

A droite, Dennis Appiah s'est installé. Et dans l'axe, Bakayoko ne semble plus qu'un 5e choix derrière Anthony Briançon, Saidou Sow, Mickaël Nadé et Jimmy Giraudon, voire un 6e en comptant Léo Pétrot, si un nouveau latéral gauche venait à débarquer en cette fin de Mercato.