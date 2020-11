ASSE : le grand retour d'un banni se profile à l'horizon

Pas plus tard que ce matin, Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, évoquait le cas Ryad Boudebouz. En indiquant notamment que l'Algérien, écarté depuis le début de la saison, était malade et qu'il ne pourrait l'aligner contre l'OL, lors du derby programmé dimanche soir à Lyon.

On en sait désormais un tout petit peu plus, via le bien informé Mohamed Toubache-Ter qui, fréquemment, donne des nouvelles de son ami Boudebouz. Ce dernier a retrouvé l'entraînement hier, sera bel et bien trop court pour le derby, mais pourrait faire son grand retour au lendemain de la trêve internationale. Ce sera alors un match sur le terrain du Stade Brestois.