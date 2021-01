ASSE : le groupe de Puel pour Nice est connu, le prêt de Cissé restera rocambolesque

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

C'est sans surprise que les supporters de l'ASSE ont découvert le groupe de Claude Puel pour le déplacement des Verts, demain, à Nice (13 heures). Pas de Ryad Boudebouz, incertain en raison d'une douleur au genou. Apparition, en revanche, du très jeune Bakayoko pour suppléer Sissoko et retour de Moukoudi.

En revanche, et contrairement à ce qu'espérait Claude Puel, l'ASSE ne pourra compter sur sa dernière recrue, le défenseur de l'Olympiakos, Pape Cissé. Et pour cause, les dirigeants stéphanois n'ont pu faire qualifier le joueur en raison d'un problème avec son contrat. Comme le rapporte l'Equipe, la commission juridique de la LFP n'a pas homologué la première version du contrat de Cissé car l'Olympiakos avait fait ajouter une clause stipulant qu'au cas où Saint-Etienne lèverait son option d'achat en fin de saison, le club grec garderait 20 % des droits sur le joueur. Problème, la copropriété sur un être humain est interdite par le Code civil français.

Le contrat a donc été revu et corrigé. Ce qui s'est su et a poussé le club espagnol de Getafe à formuler une offre pour l'international sénégalais. Trop tar, Cissé avait donné sa parole au club stéphanois.