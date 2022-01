ASSE : le groupe des Verts pour Angers est tombé !

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Pascal Dupraz, l'entraîneur de l'ASSE, aura bien du mal à aligner une défense digne de ce nom sur le terrain du SCO d'Angers. Silva et Trauco, ainsi que le jeune Bakayoko ne sont pas là. Moukoudi est toujours à la CAN et Son pas encore de retour du Cameroun.

Probable que Mahdi Camara évolue au poste de latéral. On note également les retours de Boudebouz, remis de son Covid, et de Bouanga, éliminé à la CAN avec le Gabon.

👥 Le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 de 20 joueurs convoqué pour #SCOASSE 👊 pic.twitter.com/7VTf8OU17f — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 25, 2022