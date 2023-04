ASSE : le groupe pour Metz avec un retour et une absence majeurs

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Laurent Batlles vient de communiquer la liste des joueurs convoqués pour le choc contre Metz (15h) demain dans le Chaudron. Une seule surprise : la présence de Kader Bamba. L'ailier s'était blessé aux adducteurs le 1er avril contre Niort (2-0) et ne devait revenir que début mai. Mais il a fait son retour à l'entraînement collectif mardi et est donc déjà disponible. Une bonne nouvelle pour Batlles, qui devra recomposer sa défense centrale, Dennis Appiah et Anthony Briançon étant absents.