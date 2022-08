ASSE – Le Havre : Batlles ne polémique pas sur l'arbitrage et promet une révolution chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Sur le scénario du match

« Qu'est-ce que j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire ? Qu'il m'était déjà arrivé de prendre une lourde défaite à domicile l'année de la montée avec Troyes contre Nancy, où nous en avions pris 5-1. Je leur ai souhaité de ne pas revivre ça dans leur carrière. Après, un tel scénario : trois rouges, six buts contre... Je n'ai jamais vécu ça. Il faut essayer de passer à autre chose. Pour autant, j'ai quand même le sentiment que la volonté de se battre pour garder le score le plus longtemps possible n'y est pas. Il va falloir remédier à certaines choses. Cela fait un moment que je le dis, mais il va falloir trouver des solutions. Je suis responsable des joueurs sur le terrain. On va essayer de trouver les meilleures solutions pour remettre l'équipe dans le droit chemin ».

Sur les cartons rouges

« Jusqu'à présent, je n'avais pas revu les images. Sur un match à huis clos, le contexte est différent. Je pense que s'il y a 20 000 personnes dans les tribunes, l'arbitre n'entend pas le cri sur la deuxième faute de Briançon. Je pense que sur le premier carton, il y a quelque chose et c'est logique. Le second, c'est un duel à la tête comme il y en a beaucoup. Sur les images, on peut se dire qu'il y a le coude. C'est surement peut-être mérité. Sur le rouge de Cafi (Cafaro), je ne sais pas vraiment ce qui se passe... Je pense qu'il veut se retirer du marquage de Oualid (El-Hajjam), qui crie et se touche le visage... Je ne suis pas persuadé qu'il soit touché à la tête. Etienne Green ? C'est un fait de jeu... »

Sur les leviers à activer

« Aujourd'hui, il faut essayer de trouver un groupe qui a envie de se battre, de montrer certaines choses... Peut-être moins de jeu mais davantage d'engagement. Après, peut-être qu'on retrouvera du jeu. Sur les quatre matchs qu'on a joué, il n'y a pas assez d'engagement. Cela donne des fautes, des duels et aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on en soit arrivé là. »