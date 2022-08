ASSE - Le Havre : grosse surprise dans le onze de Batlles ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE doit démarrer sa saison aujourd’hui (15h) si elle veut pouvoir espérer une fin heureuse au printemps prochain. Face au Havre, Laurent Batlles sait ainsi très exactement ce que ses joueurs devront améliorer pour empocher une première victoire en Ligue 2.

Déjà, L’Équipe fait savoir que le coach de l’ASSE entend revenir à un schéma à quatre défenseurs avec la titularisation annoncée d’Anthony Briançon dans l’axe. Si Lenny Pintor semble également programmé dans le onze de départ, la plus grosse surprise pourrait venir du milieu de terrain.

Selon Le Progrès, le jeune Louis Mouton pourrait profiter de l’absence d’Yvan Neyou pour se faire une place dans l’équipe des titulaires et vivre sa première titularisation en pro cet après-midi. À noter que L’Équipe ne partage pas cet avis et mise sur un entrejeu plus classique.