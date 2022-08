Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Adversaires ce samedi après-midi (15 heures) à Geoffroy-Guichard, l'ASSE et le Havre ont une spécificité sur ce début de saison. En effet, si les deux clubs sont aujourd'hui piégés en bas de tableau (20e pour les Verts, 14e pour le HAC), il s'agit aussi de deux équipes qui ont beaucoup le ballon.

Selon les statistiques de la LFP, Le Havre et Sainté sont avec Bordeaux les trois équipes en tête de Ligue 2 sur la possession avec respectivement 61,83% et 61,33%. La preuve s'il en fallait une que dominer ne suffit pas à gagner : Laval, lanterne rouge de ce classement (27,73% de possession), s'affiche déjà parmi les leaders du championnats avec six points en trois matchs.

Au jeu de la possession, les Verts sont plus efficace

Reste que si les équipes de Laurent Batlles et Luka Elsner se ressemblent dans la possession stérile sur les matchs, les Verts gardent un petit avantage sur les Normands selon le défenseur du HAC Gautier Lloris, interrogé par Paris-Normandie :

« L'ASSE est une équipe qui prend des buts mais contrairement à nous, les Stéphanois marquent à chaque match. Offensivement, ils ont une plus grande confiance que nous. Mais ça reste jouable, puisque leur bilan du moment est identique au nôtre, une défaite et deux nuls », a martelé le frère de l'ancien Lyonnais Hugo Lloris, qui prédit un « beau combat » : « On risque d’avoir un peu moins le ballon que lors des trois premiers matches. On peut aussi s’attendre à un match ouvert, puisqu’il y aura deux équipes joueuses sur le terrain. Mais préparons-nous à être très solidaires, au cas où il nous faudrait beaucoup défendre ».