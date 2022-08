ASSE – Le Havre : les Verts sont rentrés dans l'Histoire, les notes de la débâcle face au HAC

GREEN (2)

Sauvé par son poteau en tout début de match sur une frappe de l'excellent Richardson (6e), il n'a rien trouvé de mieux que de se faire expulser pour une sortie kamikaze, alors que son équipe était déjà réduite à 9...

PALENCIA (3)

Après Nîmes (1-1) et QRM (2-2), Batlles avait choisi de reconduire son 4-2-3-1. L'Espagnol a fait ce qu'il a pu, mais physiquement, il s'est bien fait bouger par des Havrais supérieurs dans l'engagement. Le ballon lui a parfois brûlé les pieds...

🗣️ Giraudon : « Il (l'arbitre) n'a aucun regret sur toutes les actions. [...] Il m'a dit qu'il n'y avait pas faute sur Pintor. [...] Après qd on est à 9 on n'a pas le droit de prendre un but sur CPA. [...] Ça a été très compliqué mais bon on va relever la tête. »@beinsports_FR