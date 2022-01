ASSE : le joueur symbole du fiasco Puel est identifié

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

« J’ai fait une bonne première saison, j’ai bien progressé, j’ai découvert la Ligue 1 en enchaînant les matchs, je grandis bien. Je suis satisfait, maintenant, je veux faire mieux et m’éclater encore plus. Que les supporters s’attendent à descendre derrière le but quand je marque. La saison à venir, je serai plus serein, plus confirmé, j’aurai encore plus envie avec des objectifs encore plus grands »... Ces mots sont ceux d'Adil Aouchiche, en juillet dernier, dans un long entretien accordé à Onze-Mondial. Le Titi parisien sortait d'une première saison mitigée à l'ASSE, avec des stats honorables (2 buts, 5 passes) en débit de prestations le plus souvent décevantes, et ses propos traduisaient sa confiance, son ambition.

Remplacé huit fois à la mi-temps depuis son arrivée

Six mois plus tard, le n°17 doit forcément déchanter. Les stats sont là, sans appel : dans une ASSE qui pointe à la dernière place de la L1 avec 12 points au compteur, le « double A » totalise aucun but et une seule passe décisive en 17 matches. Il n'a été titularisé que lors de 6 matches, et a été remplacé 3 fois dès la mi-temps. Pareille mésaventure lui était déjà arrivée la saison passée. Depuis son arrivée, Aouchiche (19 ans) a été remplacé 8 fois dès la mi-temps. En une saison et demi, l'international U20 n'a disputé que 2 matches dans lreur intégralité : c'était la saison passée, contre Lorient (2-0) et Dijon (1-0), lors de la première et de la dernière journée d'un exercice 2020-21 bouclé avec 2 buts et 5 passes décisives. Son dernier but date d'il y a plus d'un an, du 18 octobre 2020, contre Nice (1-3), sur un caviar de Romain Hamouma. Son autre but inscrit en Vert l'avait été quelques semaines plus tôt à Nantes (2-2), à bout portant lui aussi. Des stats très en dessous des attentes suscitées par son arrivée en juillet 2019. En fin de contrat, Aouchiche avait choisi de quitter le PSG pour l'ASSE, séduit par le discours de Claude Puel, qui avait insisté pour que les dirigeants investissent sur la « pépite », avec une prime à la signature et un contrat de trois ans. Celui-ci expire en juin 2023 et la question de l'avenir du joueur se posera bientôt. En cas de prolongation d' Aouchiche, qui émarge à 80 000 € par mois, l'ASSE devrait verser une indemnité de formation au PSG estimée à 3 M€. Malgré des qualités techniques évidentes, pas sûr qu'elle en est les moyens, ni l'envie, aujourd'hui, compte tenu du rendement du n°17 depuis son arrivée il y a un an et demi...

