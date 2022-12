ASSE : le jugement sans concession de Batlles sur les débuts de Chambost et Giraudon

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Un futur taulier de l'équipe, dans son élément au sein d'une défense à trois et excellent dans la relance. Un meneur de jeu de classe, expert dans la mise en pratique du jeu prôné par Laurent Batlles. Voilà comment étaient présentés Jimmy Giraudon et Dylan Chambost à leur arrivée à Saint-Etienne cet été en provenance de Troyes. Six mois plus tard, c'est la soupe à la grimace. Les deux ont déçu, surtout le défenseur, bêtement expulsé juste avant la trêve face à Rodez (0-2). Interrogé par L'Est-Eclair, Laurent Batlles a livré le fond de sa pensée sur ses deux joueurs.

"Dylan Chambost s’est bien sûr vite fondu dans le club. Jimmy Giraudon, vous le connaissez autant que moi, il a dû se faire violence. Il a joué 6 ans à Troyes donc on lui laissait peut-être davantage le bénéfice du doute. Ici, on n’a pas le temps ! Dylan s’est blessé en début de saison, il a dû forcer car on avait peu de monde mais ça l’a pénalisé. Je dirai donc que pour les deux, les débuts sont mitigés. Mais on sait qu’ils connaissent le haut de tableau de L2, donc quand ça ira mieux, cela passera par les performances de chacun."