ASSE : le LOSC a éclipsé la nouvelle masterclass de Wesley Fofana

Si les transferts ont été plutôt limités durant ce Mercato estival impacté par la crise sanitaire, Leicester ne doit pas regretter une seconde son investissement massif pour Wesley Fofana. En déboursant 35 millions plus 5 de bonus pour le défenseur de l'ASSE, les Foxes croyaient en leur bon coup. Ils sont récompensés.

Depuis son arrivée en Angleterre il y a un mois à peine, Wesley Fofana a mis tout le monde d'accord, que ce soit en Premier League ou lors des matchs de Ligue Europa disputés par Leicester. Hier soir, les Foxes ont d'ailleurs écarté largement Braga (4-0), et Fofana s'est encore mis en évidence. Les stats laissent apparaître un excellent bilan en matière de passes, de duels, de récupération ou d'interceptions...

Wesley Fofana against Braga 1️⃣st - Pass success (88%) 1️⃣st - Aerials won (2) 1️⃣st - Recoveries (8) 2️⃣nd - Touches (74) 2️⃣nd* - Blocked shots (1) 3️⃣rd - Interceptions (3) Another cleansheet and another great game for this young lad ?￰゚ムマ #LCFC #LeiBrg https://t.co/grlutWE7I3 pic.twitter.com/yZ8r6GcoVd

Ce nouveau match référence confirme encore un peu plus les débuts canons de Fofana du côté de Leicester. Au point même que le défenseur fait partie du onze des meilleurs joueurs de la soirée concocté par YouScored. Une performance restée discrète en France. Il faut dire qu'à l'image d'un Yusuf Yazici qui trône également dans ce onze, le LOSC a occupé le devant de la scène en cette soirée européenne, grâce à son magnifique succès sur la pelouse du Milan AC (3-0).

⭐️ Now every team has played one another within their groups, here's our #UEL team of the season so far of players to have made 3 apps...



? Any objections? pic.twitter.com/U4ISxN66h9