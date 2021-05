ASSE : le LOSC, Galtier, Hamouma et Debuchy, Puel avait des choses à dire !

L'enjeu du match à Lille

"Je veux qu’on finisse le plus haut possible au classement et c’est important de se fixer des objectifs. Ce n’est pas le plus gros défi, on a vécu une série de 7 défaites dont il fallait sortir en plus des problèmes liés à la pandémie. Je préfère que mon équipe se concentre sur l’opportunité de jouer une équipe qui vise le titre et a montré beaucoup de régularité. Nous, on a l’opportunité de se mesurer à elle. C’est le plus important."

Une saison pénible ?

"Je ne sais pas si ce fut la saison la plus compliquée. Parfois, j'ai du partir d'une page blanche, à Lyon la dernière saison a été très éprouvante, et à Nice nous avons été interdit de recrutement."

Le LOSC

"C'est un plaisir de disputer ce genre de matchs à ce moment de la saison. En face, il y a une jeune équipe à fort potentiel, encadré par des joueurs expérimentés comme André ou Fonte. C'est assez unique d'avoir quatre prétendants au titre à deux matchs de la fin. De par la qualité des effectifs, et de par ce qu'ont vécu ces équipes. Paris et Lyon ont eu une préparation tronquée. Nous aussi, nous avons eu deux préparations."

Le groupe contre Lille

"Jessy Moulin a repris la course, Harold Moukoudi sera indisponible jusqu'à la fin de saison (lésion aux ischios). Maçon a repris avec la réserve. On a quelques incertitudes autour de Cissé et d'autres, on fera le point demain. "

Christophe Galtier

"Christophe Galtier a épousé un projet à Lille qui avait été initié du côté de Monaco avec Campos. Il y a eu un couac la première année, et Christophe est arrivé pour maintenir le club, il a fait un travail formidable, avec un projet spécifique. C'est normal que les supporters souhaitent un succès de Christophe Galtier. Maintenant si on gagne à Lille et qu'ils sont champions, ils seront d'autant plus heureux."

Debuchy, Hamouma, fins de contrat

"Je vais d'abord m'adresser aux joueurs concernés avant d'en parler avec la presse. Il y a un match à préparer et la semaine prochaine, nous discuterons avec ces joueurs."

Propos retranscrits par le compte twitter du Progrès.