ASSE : le maintien, le PSG, sa progression... Mahdi Camara répond à tout

Le maintien en Ligue 1

"Ces deux victoires contre Nîmes et Bordeaux nous font du bien. On sait que le PSG est une très grande équipe. On va y aller avec de l’ambition et essayer d’accrocher quelque chose. Il ne faut pas se dire que le championnat est fini. On veut terminer le mieux possible et prendre du plaisir. On a montré ces dernières semaines qu’on pouvait mettre de la qualité et beaucoup d’engagement dans nos matchs. Il ne faut pas se mettre une pression particulière. On va y aller libérés pour faire le meilleur résultat possible."

Le PSG

"Il faut aller à Paris décontracté, sans se mettre de pression mais avec les dents (sic) et tout donner. On veut montrer un beau visage à Paris. Il y a une belle bataille en haut, on va affronter Lille ensuite. Ce seront de bons tests pour nous."

Son présent, sa progression

"J’essaye d’être un leader pour mon équipe, dans la voix ou sur le terrain. Sur sa progression évoquée par par Claude Puel ? Ça me touche que le coach dise ça. C’est vrai, je pense que j’ai progressé cette année. J’essaye de jouer plus vers l’avant. Mais j’ai encore des paliers à aller chercher. De toute façon, il est plus facile de jouer avec la confiance du staff au quotidien."

