ASSE : le Maire de Saint-Etienne est déjà fan de Laurent Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Gaël Perdriau, le Maire de Saint-Etienne, était présent à Saumur samedi dernier pour assister au dernier match amical des Verts contre Angers (1-4). Il s'est affiché aux côtés de Laurent Batlles sur ses réseaux, où il a posté un message d'encouragement avant les trois coups de la saison. « Les supporters de l’ASSE étant interdits de stade lors du premier déplacement à Dijon, interdits à domicile en raison du huis-clos des 3 premiers matchs, j’ai décidé d’aller soutenir nos Verts, son entraîneur Laurent Batlles et son équipe, lors du dernier match amical contre Angers à Saumur. Après une première mi-temps équilibrée et un match nul 1-1 (but de Briançon), la seconde fut dominée par notre équipe avec un Etienne Green flamboyant arrêtant même un pénalty de Diony. Mais à 20 mn de la fin et quelques changements (classiques dans un match amical), le but d’Angers contre le cours du jeu a scellé une défaite sévère par le score 4-1 mais pas représentative du jeu.

A noter un changement de stratégie majeur de l’entraîneur avec 3 défenseurs et 5 attaquants … l’inverse de la saison passée. Pari gagnant ? Quoi qu’il en soit, nous serons toujours derrière notre équipe , supporters pour toujours. Allez les Verts ! » Sympa !