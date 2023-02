ASSE : le mal qui ronge les Verts est clairement identifié

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Dans une saison, et au sein de chaque club professionnel, il n'est pas rare que tous les scénarios se produisent. Et que des équipes menées au cours de certains matches renversent la vapeur et finissent par s'imposer. Pas l'ASSE, de toute évidence. Et si il en est une autre que de dire qu'il est plus compliqué de remporter un match lorsqu'on est mené au score, les Verts se doivent désormais de faire attention à leur attitude lors des 90 minutes. Surtout que demain, et après deux défaites consécutives (Sochaux, Bastia), Annecy débarque dans le chaudron avec de solides ambitions.

Le constat est en attendant édifiant pour les hommes de Laurent Batlles. Et montre, si besoin était, la faiblesse mentale du groupe : sur 21 journées, les Verts n'ont marqué en premier qu'à six reprises. Et, comme par hasard, n'ont jamais perdu lorsque cela s'est déroulé ainsi. Ce fut le cas face à Bastia, carton 5-0, à Pau, pour un match nul 2-2, contre Bordeaux, victoire 2-0, à Amiens, victoire 1-0, et lors des deux derniers succès contre Laval et Niort sur le même score (1-0).

On notera par ailleurs que contre Sochaux, les Verts avaient pour une fois fait preuve de caractère en revenant de 0-1 à 2-1. Pour finalement perdre 3-2...