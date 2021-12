ASSE : le match face à Angers sur le point d'être reporté ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Le Bilan de l'année 2021

Les joueurs de Gérald Baticle sont durement impactés par le Covid-19. Au total, 19 joueurs sur les 30 qui forment l’effectif ont été testés positifs. S’ajoutent à cela 5 membres du staff angevin également concernés. L’AS Saint-Étienne doit se déplacer au stade Raymond Kopa le dimanche 9 janvier en marge de la 20e journée de Ligue 1.

Mais face à l’hécatombe, le SCO d’Angers a communiqué une demande de report du match. Chez les Verts, un cas positif a été détecté d’après Le Progrès expliquant pourquoi la reprise de l'entraînement a eu lieu ce jeudi et non mercredi. Plus d’informations à suivre quant à la tenue ou non de la rencontre.

