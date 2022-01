ASSE : le match de Coupe de France à Bergerac fait déjà débat

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Jamais deux sans trois. Et c'est donc un troisième déplacement, face à une équipe de N2, auquel auront droit les joueurs de l'ASSE qui après La Duchère et Jura Sud, affronteront la formation de Bergerac qui a notamment sorti le FC Metz en Coupe de France. Demeure toutefois une question : où aura lieu cette rencontre ?

Et si l'on se réfère aux propos du président de Bergerac, Christophe Fauvel, dans le quotidien Sud-Ouest, les solutions ne manquent pas.

"On a 48 heures pour dire à la FFF sur quel terrain on veut jouer. Nous allons tout faire pour évoluer à Bergerac. Il y a un gros engouement et recevoir les Verts dans le chaudron de Gaston-Simounet, ça serait magique ! Le déplacement des supporters stéphanois à Jura Sud ne s’est pas très bien passé. Si une interdiction de déplacement touchait les Stéphanois, cela pourrait faire pencher la balance dans notre enceinte. Comme il faut bien un plan B, le stade de Libourne et le stade Chaban-Delmas de Bordeaux sont des options. Pour ce dernier, il faudra négocier avec l’Union Bordeaux-/Bègles, qui reçoit ce week-end-là en Top 14. Mais on a déjà pris contact avec Laurent Marti, le président de l’UBB, natif de Bergerac, et joueur de l’USB dans ses jeunes années."

