ASSE : le meilleur joueur de la saison est connu !

Voici le communiqué de l'ASSE, publié à l'instant.

"Les Trophées ASSE, récompensant le meilleur joueur, le meilleur Espoir et le plus beau but de la saison 2020-2021, ont recueilli 33 451 votes sur le site officiel asse.fr. La clôture de l'élection est intervenue ce lundi à minuit. Homme de base du milieu de terrain stéphanois, Mahdi Camara a obtenu près de la moitié des suffrages dédiés à la catégorie du meilleur joueur (45,4 %). Il devance Mathieu Debuchy (14,7 %) et Yvan Neyou (14,5 %).

Mahdi Camara succède à Denis Bouanga, lauréat en 2020. Cette distinction récompense les qualités du joueur mais aussi sa progression, sa régularité et un état d’esprit jamais pris en défaut. L'infatigable récupérateur, formé au club, a indiscutablement pris une nouvelle dimension depuis un an. Pour sa première saison complète en Ligue 1 Uber Eats, le Martégal de 22 ans s’est imposé comme une pièce maîtresse de l’entrejeu stéphanois sous la houlette de Claude Puel.

Élément le plus utilisé par le Manager général de l'ASSE avec 37 rencontres de Ligue 1 Uber Eats disputées, Mahdi Camara est également le milieu de terrain le plus utilisé du championnat de France et le 5e joueur tous postes confondus. Il a effectué 99 tacles, soit le cinquième meilleur total du championnat. Au-delà des statistiques, ce sont avant tout la régularité des prestations et l’intensité mises au service du collectif ligérien que les internautes d’asse.fr ont voulu saluer.

Le milieu de terrain, qui a porté le brassard de capitaine lors de certains matches, a non seulement performé dans son rôle de récupérateur, comme l’atteste sa première place au classement des interceptions pour un milieu de terrain (78), mais il a aussi largement dépassé sa fonction. Conquérant dans l’état d’esprit, il s’est régulièrement projeté dans le camp adverse pour apporter le surnombre. Il s'est ainsi montré décisif à 5 reprises (3 buts, 2 passes).