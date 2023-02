ASSE : le mercato des Verts continue de faire causer en L2

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le 10 janvier, le Stade Lavallois a été le premier club à expérimenter le gros recrutement stéphanois du mercato. Gautier Larsonneur, Dennis Appiah et Gaetan Larsonneur étaient sur le terrain dans le camp stéphanois et avaient grandement contribué à la courte victoire de l'ASSE (1-0). Depuis, trois autres ont suivi, permettant aux Verts de sortir de la zone rouge. Ce recrutement XXL n'a pas été du goût de tout le monde en Ligue 2, où l'on pointe le manque d'équité avec cette possibilité pour Saint-Etienne de remodeler la moitié de son équipe en janvier. Le défenseur lavallois Jordan Adéoti a été interrogé sur le sujet par RMC et, s'il reconnaît un gros changement, il ne semble pas le regretter. Peut-être parce que son équipe est encore devant l'ASSE au classement...

"La sortie de Saint-Étienne de la zone rouge ? Oui, c'était attendu par un peu tout le monde. Depuis le début de saison, on ne les voyait pas rester si bas. Avec le mercato d'hiver qu'ils ont fait, on les voyait encore moins rester en bas plus longtemps. Cela se confirme, ils font des bons matchs ces derniers temps, ils sont récompensés de leur investissement et de ce que Laurent Batlles met en place. Les recrues ont amené beaucoup de sécurité, elles ont fait beaucoup de bien à cette équipe-là. Ils sortent désormais de la zone rouge et se rapprochent des équipes comme nous malheureusement."