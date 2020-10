ASSE : le message d'adieux de Fofana aux Verts

C'est désormais à la mode à l'ASSE : les pépites du centre de formation rejoignent l'étranger et adressent un message d'adieux aux supporters. On avait eu celui de William Saliba, il y a quelques semaines, voici celui de Wesley Fofana, officiellement transféré à Leicester depuis ce matin.

Le Marseillais d'origine, sur son compte Instagram, a adressé un message au club, à ses anciens coéquipiers et aux supporters. Le voici. "Je commencerai par dire merci. Merci à l’AS Saint-Etienne pour toutes ces années synonymes de travail, de progression, d’obstination, de bons moments et de souvenirs inoubliables. C’est grâce à vous si j’ai pu me développer sur et en dehors des terrains lorsque j’étais au centre de formation, pour un jour défendre fièrement ce maillot vert en Ligue 1 et en Europa League. Merci à tous les entraîneurs qui ont croisé ma route pour la rendre meilleure. Merci à tout le personnel du club qui travaille dur pour le bien-être et le développement de l’ASSE. Merci à Claude Puel qui a cru en moi ces deux dernières saisons. Je tiens également à remercier tous les supporters de ce club mythique. Ces supporters qui ont su nous épauler et nous soutenir dans les bons moments comme dans les moins bons. Pour finir, merci à tous mes coéquipiers, qui m’ont aidé à évoluer du centre de formation jusqu’à la Ligue 1. A ceux de ma génération avec qui nous avons gagné la Gambardella, ainsi qu’aux plus anciens qui m’ont aidés à bien m’intégrer dans le groupe professionnel. Je n’oublierai jamais Saint-Etienne, la ferveur du Chaudron et l’ambiance qui y règne. Je n’oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, c’est aussi grâce à vous que j’en suis là."