ASSE : le touchant message d'adieux de Wahbi Khazri

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

A l'instar d'Arnaud Nordin, Wahbi Khazri, en fin de contrat à Saint-Etienne, a mis le cap sur Montpellier. Le Tunisien de 31 ans vient de publier un message sur les réseaux sociaux pour dire combien il avait apprécié son expérience de quatre années dans le Forez, démarrée tout en haut mais conclue par une relégation. Il pense cependant que les Verts ne feront qu'un court passage en Ligue 2...

"Merci peuple vert ! Vous m’avez tant donné pendant toutes ces années, si vous saviez... Porter les couleurs de St-Étienne est une chance incroyable, un honneur immense ! Soyez fiers de porter haut et fort les valeurs stéphanoises, celles d’une ville aux personnes vraies, celles d’un club historique qui restera toujours dans mon cœur. Merci à tous les coéquipiers avec qui j’ai eu la chance de jouer, merci aux coachs, aux staffs, aux salariés et à tous les bénévoles qui œuvrent sans compter les heures.. et évidemment MERCI à tous les supporters qui n’ont jamais lâché. Vous êtes l’âme stéphanoise. Cette descente nous torture encore l’esprit mais connaissant la ferveur de ce Chaudron, je suis persuadé que Sainté retrouvera très vite sa place dans l’élite."

Raphaël Nouet

Rédacteur

