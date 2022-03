ASSE : le message de Sacko après sa blessure

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Étincelant depuis son arrivée cet hiver à l'AS Saint-Etienne, Falaye Sacko s'est gravement blessé au genou droit lors du match nul concédé ce vendredi par les Verts face à Troyes (1-1), en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Les premiers examens ont révélé que le latéral droit malien était touché au ligament latéral interne du genou.

"Je ferais tout pour revenir à fond"

Sur son compte Instagram, le joueur prêté par le Vitoria Guimaraes promet de revenir le plus vite possible pour aider l'ASSE à assurer son maintien dans l'élite. "Très déçu de m’être blessé et d’avoir abandonné mes coéquipiers durant le match, je ferais tout pour revenir à fond et aider le club à assurer le maintien merci pour tout vos messages", a-t-il écrit.

Fabien Chorlet

Rédacteur