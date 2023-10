ASSE : le message énigmatique de Diarra concernant sa blessure

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Depuis son arrivée à Saint-Etienne, le 21 août, en prêt en provenance de Lorient, Stéphane Diarra montre pourquoi les Merlus ont cru en lui... mais également pourquoi il n'y était pas titulaire ! L'ailier est virevoltant, provoque des brèches dans les défenses adversaires, désarçonne par ses dribbles mais son manque de réalisme dans le dernier geste est des plus rédhibitoires. D'ailleurs, en 7 matches de Ligue 2, il n'a pas été décisif une seule fois. Et a priori, il ne devrait pas l'être avant quelque temps...

Une story qui ne permet pas d'en savoir plus

En effet, Diarra est sorti sur blessure avant la demi-heure de jeu face à Ajaccio (0-0) le week-end dernier. Les premiers examens n'ont pas permis de déterminer la nature de son pépin physique. Et ce n'est pas le message qu'il a publié sur les réseaux sociaux qui va nous en apprendre davantage. On y voit le héros de Dragon-Ball plongé dans une cuve régénératrice. Est-ce pour dire qu'il est out pour un long moment ? Ou qu'il est à fond dans les soins pour revenir au plus vite ? Il va certainement falloir attendre que le club communique sur le sujet pour en savoir plus...

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

📲 La story Instagram de Stéphane Diarra



Pour rappel, les premiers examens réalisés n’ont pas permis de préciser la nature de sa blessure contractée face à Ajaccio. 🤔 pic.twitter.com/afUXerIZ6F — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) October 12, 2023

Podcast Men's Up Life