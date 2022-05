ASSE : le message guerrier de Mahdi Camara avant Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

C'est un Mahdi Camara soulagé qui s'est présenté devant les médias samedi soir, dans les travées de la Beaujoire, après le match nul de l'ASSE à Nantes (1-1) synonyme de barrages pour son équipe. Au terme d'une saison des plus difficiles, le milieu de terrain a fait savoir que lui et ses partenaires seraient prêts pour défier l'AJ Auxerre, jeudi et samedi.

"On est passé par pas mal d’émotions, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le site En Vert et Contre Tous. C’est à l’image de notre saison. On est content de décrocher les barrages. Il faut rester concentrés. Je ne sais pas si on a été impuissants. On est pas mal entré dans le match mais on a pris ce but. On n’a pas eu peur et on a gardé l’état d’esprit. C’est un bon point. On revient de loin. C’est bien à l’image de la saison. C’est l’état d’esprit qui a fait la différence. Sur le moment, les remplaçants sont au courant du résultat de Paris. Mais franchement, sur le terrain, je n’y ai pas pensé. C’était une émotion magnifique comme j’en ai rarement vécu dans le foot. Mais je n’ai pas eu le temps de célébrer, j'étais cuit. J’ai profité de la célébration pour récupérer. On va bien se reposer. On sera prêt pour la guerre."

Raphaël Nouet

Rédacteur