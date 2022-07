ASSE : le naufrage contre Angers fait grincer des dents

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Il n’y a pas eu de miracle hier pour l’ASSE. Face à une solide formation de Ligue 1, déjà bien en place, les Verts ont coulé malgré le premier but stéphanois d’Anthony Briançon (1-4). Un regret alimente les discussions aujourd’hui : l’ampleur du score final.

« Je suis embêté par le score final car il ne reflète pas la physionomie de la rencontre, a déjà pesté Laurent Batlles. J’ai vu une belle équipe pendant une heure et quart. En termes de jeu, d’occasions, j’ai vu beaucoup de choses positives mais sur la fin du match, ce n’est pas normal qu’on lâche comme ça. Le score est difficile à accepter mais il montre aussi qu’il faut qu’on hausse notre niveau sur 90 minutes. On ne mérite pas ça. On doit être plus performants offensivement. On peut, on doit être à 2 ou 3-1, mais ça se termine sur un 1-4. Il ne faut pas réitérer ça. »

Le coach de l’ASSE n’est pas le seul à enrager après le naufrage des Verts. Etienne Green est aussi frustré, lui qui a notamment détourné un penalty. « C’est dur, surtout sur la fin. Le score ne reflète pas la physionomie du match, a-t-il soufflé dans Le Progrès. Sur l’ensemble de la partie, je pense que l’on propose un contenu plutôt intéressant. On a mis Angers en difficulté sur la majorité du match avant de craquer. Il ne faudra pas faire cela en championnat. Le coach a un système bien à lui, on commence à l’intégrer mais il reste du travail. Si l’équipe est prête pour la reprise de la Ligue 2 ? J’espère. »