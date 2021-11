ASSE : le nouveau coup de projecteur spectaculaire des supporters contre Puel et les dirigeants !

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Si, jusqu'à présent, les supporters de l'ASSE se contentaient d'afficher leur colère à coup de banderoles sur les grillages de L'Etrat ou de Geoffroy-Guichard, ces derniers voulaient marquer le coup avant la manifestation prévue ce dimanche à 13 heures en marge du match entre les Verts et le Clermont Foot (15h).

Pour se faire voir, rien de mieux que de s'afficher devant le Puit Couriot, symbole du passé mineur de la ville de Saint-Etienne. Vendredi, une banderole a donc fleuri devant ce monument ligérien, appelant les amoureux du Forez à se révolter : « SOS club en danger ! RDV Zénith 7/11 13h », pouvait-on lire.

A l'initiative des Magic Fans, des Green Angels, des Indépendants stéphanois et de l'Union des Supporters Stéphanois, une manifestation est organisé pour appeler à la démission de Claude Puel, se plaindre de la « gestion ridicule » du tandem Romeyer et Caïazzo et lancer l'alerte pour éviter la descente en seconde division.

C'est un véritable florilège de banderoles depuis le début de la semaine ? #ASSE https://t.co/vQsan5S2N4 — Envertetcontretous (@Site_Evect) November 6, 2021