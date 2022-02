ASSE : le nouvel appel du pied de Batlles aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Laurent Batlles est actuellement libre de tout contrat, après son départ de l’ESTAC il y a quelques mois. L’ancien milieu de terrain, qui a déjà évolué à l’ASSE en tant que joueur et entraîneur adjoint, aimerait beaucoup prendre les rênes de l’équipe première dans un futur proche.

Interrogé par Amazon Prime Vidéo sur une potentiel arrivée à l’ASSE, il a répondu sans filtre. "Entraîner l'ASSE ? On verra ce qui se passera. Il y a déjà des entraineurs qui y sont. Ils font du très bon travail. Moi j'habite là-bas Tout le monde sait que j'ai travaillé dans ce club. Je ne dirais pas que c'est un rêve, mais entrainer un club mythique comme l'ASSE, on ne peut pas refuser. Aujourd'hui, on peut être amené à entrainer partout."

