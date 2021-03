ASSE : le nouvel ennemi public n°1 de Puel enfonce le clou

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

On ne peut pas dire que Robert Beric y soit allé de main morte avec Claude Puel. Début mars, l’ancien attaquant de l’ASSE a expliqué qu’il n’avait pas le moindre atome crochu avec son ancien entraîneur avant d’être poussé vers la sortie début 2020.

« Tout se passait bien à Sainté, j’avais signé une prolongation de 3 ans en février 2019. Puis nous avons eu des mauvais résultats et Ghislain Printant a malheureusement dû partir. Claude Puel est arrivé début octobre avec un tout autre projet, dont beaucoup de joueurs, dont moi, ne faisaient pas partie, a lâché l’attaquant slovène début mars dans France Football. Il m’a dit qu’il voulait un attaquant rapide, qui puisse dribbler et faire je ne sais quoi de plus, et qu’il souhaitait construire l’avenir autour de Charles Abi. Je lui ai répondu qu’il n’y avait aucune raison pour moi de rester, que je ne voulais pas m’assoir sur le banc pendant des mois avec un contrat jusqu’en 2022. J’ai pris ses mots comme un manque de respect. J’accepte le fait de ne pas faire partie des plans d’un entraîneur, c’est le football. Mais je n’ai pas aimé la manière… »

Beric claque déjà à Chicago

Depuis, le coach de l’ASSE a répondu à Beric en conférence de presse de manière plutôt minimaliste. L’ancien buteur des Verts, lui, a remué le couteau dans la plaie en claquant un premier but lors de son premier match amical disputé avec le Chicago Fire. Un but de renard des surfaces, ce qui semble manquer à Puel cette saison...