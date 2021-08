ASSE : le nul contre Lorient est encourageant et intéressant, c'est un Vert qui le dit !

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

But ! : Harold, ce nul contre Lorient, est-ce une déception ?

Harold MOUKOUDI : Une déception non, je n'irais pas jusque là. Mais c'est sûr qu'on avait à cœur de prendre les trois points pour bien débuter la saison. Après, il ne faut pas dramatiser. On voit que tous les matches ont été serrés, même pour le PSG à Troyes. Et j'ai trouvé le contenu intéressant.

A quel point de vue ?

Il y a eu de très belles séquences. Sur la fin, on a poussé et on aurait pu inscrire un second but. Après, tout n'a pas été parfait, c'est sûr. On va continuer de travailler.

Comment expliquez-vous ces difficultés depuis l'an dernier à domicile ?

Les supporters n'étaient pas là la saison dernière. Mais ça ne résume pas tout. On est meilleurs à l'extérieur, c'est vrai.

« Ce retour des supporters, ça faisait un moment qu'on l'attendait. C'est beaucoup de plaisir. On oubliait le bruit qu'ils font »

Pourquoi ?

Peut-être parce qu'on est plus à l'aise en transitions que face aux défenses regroupées. Contre des blocs bas, on a du mal à débloquer les situations, à trouver les dernières passes dans des espaces réduits. Cela fait partie des choses que l'on doit améliorer. On le sait.



Comment avez-vous vécu le retour du public ?

Ça fait plaisir. Dès l'échauffement on a senti qu'ils étaient là.. D'ailleurs, niveau communication, ça a pu nous jouer des tours. On ne s'entendait pas. Il va falloir se réhabituer à ça !



Qu'avez-vous pensé du match de Mickaël Nadé ?

Il a fait un très bon match. Cela fait longtemps qu'il n'avait pas joué en L1. Ce n'est jamais facile. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Il y a encore à travailler les automatismes mais c'est encourageant.

Vous avez tendance à changer régulièrement de coéquipier en charnière centrale...

On travaille bien à l'entraînement. En match, c'est différent, et il y a peut-être des affinités à travailler, mais c'est normal. C'est le début de sason. Je trouve que les débuts ont été encourageants.

Que vous a dit le sélectionneur du Cameroun avant le match ?

Il m'a dit qu'il était content de me revoir. J'étais blessé en fin de saison dernière donc il m'a demandé comment ç allait. Je lui ai dit que j'avais hâte de reprendre le championnat et de rejoindre la sélection. Cela arrivera vite. C'est en septembre.

Lionel Messi est annoncé au PSG...

Si ça se fait, ce sera un bonheur de jouer contre lui en L1. Ce sera un moment à savourer.