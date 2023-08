ASSE : le onze de Batlles contre Grenoble chamboulé par le virus et l'affaire Nkounkou ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

La Ligue 2 reprend ce samedi avec une belle affiche entre l'AS Saint-Etienne et Grenoble, dans un stade Geoffroy-Guichard qui ne sera pas loin du guichets fermés. L'Equipe a spéculé sur le onze de départ de Laurent Batlles, lui dont l'effectif a été frappé par un virus gastro-intestinal ces derniers jours et par le refus de Niels Nkounkou, qui souhaite partir, de jouer.

Quasiment le meilleur onze possible

Eh bien, contre toute attente, l'entraîneur des Verts devrait pouvoir aligner son meilleur onze, moins Nkounkou, bien sûr. Dans les buts, on trouvera évidemment Larsonneur. La défense à trois sera constituée de la recrue Batubinsika, du capitaine Briançon et de Pétrot, ces deux derniers remis du virus. Appiah à droite et Cafaro à gauche animeront les couloirs, Moueffek, Monconduit (plutôt que Fomba) et Chambost seront au milieu pour fournir le duo Wadji-Sissoko en bons ballons. Sur le départ, Bouchouari sera sur le banc. Charbonnier aussi, lui qui s'estime pas encore prêt pour jouer un match entier après sa grave blessure de février dernier.

