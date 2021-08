ASSE : le onze possible de Puel pour la saison 2021-2022

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Confronté à des finances serrées, l'AS Saint-Etienne n'a bouclé aucune recrue depuis le début du mercato estival. Mais les Verts ont tout de même réussi à prolonger Romain Hamouma. But Football Club vous propose de retrouver en images le onze possible de Claude Puel pour la saison 2021-2022.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

NOUS ON PREND !

Cissé et Kalimuendo après la prolongation d'Hamouma pour booster la confiance des Verts avant le début du championnat ?

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/G6Ruq2n5PN