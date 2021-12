ASSE : le pénalty pour Brest désavoué par un expert

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Même 24h après les événements et à tête reposée, on ne comprend pas comment Mikaël Lesage a pu siffler pénalty pour le Stade Brestois hier face à l'ASSE (1-0). Sur une relance compliquée du gardien vert Stefan Bajic, Lucas Gourna-Douath fait un contrôle de la poitrine un peu trop long. Il se retrouve pressé par un Brestois, trébuche et touche le ballon involontairement avec sa main dans sa surface. Dans le pire des cas, un coup franc en faveur du Stéphanois aurait semblé plus adapté…

Mais ce sentiment n'est pas que la vision partisane d'observateurs pas toujours neutres. En effet, l'ancien arbitre international Bruno Derrien a déclaré au Progrès qu'il s'agissait d'une "erreur manifeste". L'ex-sifflet s'interroge aussi sur le fait que la VAR n'ait pas communiqué avec le principal intéressé pour lui dire qu'il était dans le faux. C'est d'autant plus dommageable que ce ou ces points perdus mercredi soir par l'ASSE pourraient coûter cher en fin de saison…

Penalty lors de Brest-ASSE : « C’est une erreur manifeste » estime Bruno Derrien, ex-arbitre international https://t.co/AZhqEEUazh pic.twitter.com/gKAyv19wrj — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) December 2, 2021