ASSE : le peuple vert tient son nouveau fief au cœur du Chaudron

Vendredi dernier, Jérémy Guichard (l'arrière-arrière-petit-fils de Geoffroy-Guichard) et ses associés Grégroy Descot et Guillaume Tardy ont inauguré la brasserie Geoffroy-Guichard, le nouveau bar-restaurant érigé au cœur même du Chaudron juste au dessus du Musée des Verts. Un établissement qui ouvrira officiellement ses portes le 22 septembre au soir.

La brasserie Geoffroy-Guichard un lieu de vie pour les fans des Verts

Proposant une terrasse de 100m2 et une sale de réception de 450m2, la brasserie Geoffroy-Guichard sera ouverte du lundi au samedi midi et soir. Fermé les jours de match (dans un fuseau de 2h30 avant et après le coup d'envoi) du fait d'un problème de billetterie et de droits TV, l'établissement sera en revanche ouvert les jours de match à l'extérieur et diffusera les rencontre.

Rappelons que les trois propriétaires de la brasserie Geoffroy-Guichard font également parti de l'association « Socios verts », désireux d'avoir des parts dans le futur actionnariat du club.