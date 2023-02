ASSE : le plan A de Batlles, c'est bien Wadji !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Souvenez-vous, c'était l'été dernier... L'ASSE venait de voir partir Wahbi Khazri, Enzo Crivelli, Arnaud Nordin, et Denis Bouanga s'apprêtait lui aussi à faire ses valises. La priorité de l'été, pour le club forézien, était de recruter un avant-centre pour épauler Jean-Philippe Krasso, seul numéro 9 de l'effectif avec Charles Abi, vite mis de côté par Laurent Batlles. Plusieurs noms avaient été évoqués, d'abord celui d'Ibrahim Sissoko, passé de Niort à Sochux, puis ceux de Gaëtan Charbonnier, Irvin Cardona, Yoann Touzghar ou encore d'Aziz, l'attaquant ghanéen de Rio Ave. Mais c'est finalement Ibrahima Wadji qui avait rejoint les Verts, à la surprise générale, le 30 août. « Il était important de recruter un joueur de profondeur, rapide et capable de marquer des buts à l'image de Jean-Philippe Krasso actuellement, avait commenté Batlles. Ibrahima court beaucoup, fait beaucoup d'appels et nous aidera à être performants cette saison. D'autant plus que c'est un joueur qui connaît très bien le haut niveau, à l'image des nombreux matches de Coupe d'Europe qu'il a disputés ».

Batlles a d'autres cordes à son arc pour remplacer Charbonnier

A 27 ans, Wadji arrivait en forme. Auteur de 24 buts en 2021-22, il venait d'inscrire 4 buts avec Qarabag en qualifications pour la Ligue des champions. Et ses débuts avaient été plutôt encourageants. Fort de sa belle pointe de vitesse, Wadji avait séduit.... avant de vite s'éteindre et de couler avec le navire, affichant des lacunes techniques et une certaine maladresse qui l'ont fait glisser vers le banc. Un retour à Qarabag a même été évoqué par certains médias au début de l'hiver, alors que le joueur s'est engagé jusqu'en 2025. Et la venue de Charbonnier a fait glisser le Sénégalais en 3e position dans la hiérarchie des attaquants derrière le duo Charbonnier-Krasso. Décalé sur un côté contre Laval (1-0), Wadji était sorti sous les sifflets après un match raté. Mais après avoir chauffé le banc, il a profité de la blessure au dos de Charbonnier pour retrouver une place de titulaire contre Annecy (3-2) et inscrire son 4e but avec l'ASSE, où il devrait avoir un temps de jeu revu à la hausse sur cette fin de saison puisque Charbonnier manquera à l'appel. « Il y a Ibra mais je peux aussi ajouter un milieu supplémentaire en soutien de Jean-Philippe Krasso, a glissé Batlles avant le déplacement à Nîmes. Il faudra trouver les bonnes combinaisons. A moi et aux joueurs de trouver les meilleures solutions pour poursuivre notre dynamique. » Outre Wadji, Dylan Chambost, relégué au fond du banc ces dernières semaines, pourrait donc profiter de l'indisponibilité longue durée de Charbonnier. Mais l'option numéro 1 mène bien au Sénégalais. La compo de Batlles à Nîmes (2-1) est venue me confirmer. Et comme en plus Wadji a marqué, sur un contre éclair...